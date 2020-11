Tamponamento a catena in autostrada, quattro mezzi coinvolti: c'è un ferito grave

Tre mezzi pesanti e un furgoncino stamattina si sono scontrati sul raccordo A1-A14, direzione sud. È successo intorno alle 9 e l'autostrada è stata chiusa al traffico per un'ora e mezza. Un camionista, incastrato nell'abitacolo del tir, è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, è stato subito trasportato in ospedale.

In base a quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi. L'uomo era alla guida del mezzo schiacciato tra altri due. La polizia stradale è al lavoro per i rilievi e per ricostruire la dinamica del tamponamento.