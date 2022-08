Incidente in Tangenziale: chiuso svincolo per A13

Alle 11:45 circa sulla T06 Tangenziale di Bologna è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Castelmaggiore e l’allacciamento con la A13 Bologna-Padova in direzione dell'allacciamento con la A13 all’altezza del km 14. Nell’incidente sono stati coinvolti un’auto ed una moto. Attualmente, all’interno del tratto interessato, è stato chiuso lo svincolo per raggiungere la A13 e si registra 1 km di coda in direzione dell’allacciamento con la A13.

Sul luogo dell'evento, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Agli utenti in viaggio sulla T06 e diretti verso la A13, a causa della chiusura dello svincolo per raggiungere la A13, si consiglia prendere l’uscita 7bis SS 64 Ferrara, rientrare in tangenziale in direzione Casalecchio per poi immettersi sullo svincolo per raggiungere la A13.

