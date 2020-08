Incidente in tangenziale, schianto tra camion e due auto: traffico bloccato

Brutto schianto stamane sulla tangenziale di Bologna, dove hanno impattato due automobili e un camion. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame verso la A1 Milano-Napoli. Al momento non si conoscono ancora le dinamiche del sinistro, sul posto ancora al lavoro i soccorsi: intervenuto il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Dalle prime informazioni una persona sarebbe rimasta gravemente ferita .

Incidente in tangenziale oggi a Bologna, traffico bloccato

Pesanti le ripercussioni al traffico che - come comunica Autostrade - è bloccato con 2 km di coda, a partire dalla SS 64 Ferrara a seguito di un incidente che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante al km 12 e 800. A circa un'ora dall'incidente, il traffico scorre su una sola corsia.

Ripercussioni anche sulla viabilità in A14: intatti sulla autostrada Bologna-Taranto si sono formate code per curiosi tra Bologna Fiera e il Raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli.

Traffico, consigli per viabilità sul luogo dell'incidente

Per chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli si consiglia di uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare allo svincolo 5 Quartiere Lame sulla Tangenziale di Bologna.