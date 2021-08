Incidente in Tangenziale: riaperto al traffico tratto zona Lame aeroporto

Un mezzo pesante e un'auto si sono scontrati: code chilometriche anche in A14 per curiosi

Incidente e tangenziale chiusa, con code chilometriche anche in A14. Sull'A14 Bologna-Taranto tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame in direzione di Bologna San Lazzaro, si è resa necessaria la chiusura del tratto ed al suo interno il traffico è bloccato con coda, per un incidente mortale, avvenuto alle ore 8:20, all'altezza del km 9+200, che ha visto il coinvolgimento di un mezzo pesante ed un autovettura che a seguito dell'incidente si è ribaltata. Nell'impatto una persona ha perso la vita.

Successivamente lo stesso tratto è stato riaperto, e si viaggia sulla sola corsia di sorpasso in direzione San Lazzaro. Il tratto è ancora interessato da lunghe code.

Come conseguenza per i curiosi, sulla A14 Bologna-Taranto ci sono code di 2 km tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la A13 verso Ancona e sul Raccordo di Bologna Casalecchio ci sono code di 2 km tra Bologna Casalecchio ed il bivio per la A14 verso quest'ultima.

In alternativa dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi si deve percorrere la viabilità ordinaria con rientro allo svincolo 5 Quartiere Lame. Sul posto sono intervenuti tutti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i soccorsi sanitari e meccanici.