Una coppia di cittadin pakistani e un trewntenne cittaidno ucraino sono stati coinvolti in un incidente questa notte lungo la Tangenziale. Secondo quanto poi verificato, il trentenne in questione era alla guida ubriaco, con un tasso alcolemico nettametne sopra il livello consentito.

A notare la scena un tassista di passaggio, che si è fermato a prestare i primi soccorsi, in attesa dell'arrivo di ambulanza e polizia stradale. Secondo una prima dinamica abbozzata sembra che a provocare il sinistro sia stata l'auto guidata dal trentenne -tra l'uscita 4 e 5 in direzione San Lazzaro- che prima avrebbe urtato l'utilitaria che la precedeva, con all'interno la coppia, e poi si è ribaltata.

Tutti e tre i coinvolti ne sono usciti malconci ma senza ferite gravi di sorta. Ben altro destino invece è toccato a una 81enne, che l'altro giorno è morta dopo lo schianto di una berlina in via Azzurra. Per il conducente del mezzo che ha investito la signora è stato predisposto il carcere.