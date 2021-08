Incidente in Tangenziale: scontro auto-camion, c'è un morto

C'è anche un morto da noverare nel conto del grave incidente occorso questa mattina in Tangenziale, direzione San Lazzaro, tra l'uscita dell'aeroporto e quella di Lame-Zanardi. Da poco prima delle nove il tratto infatti era stato chiuso per consentire a soccorritori e tecnici di operare, per poi essere riaperto solo a metà mattina. Ma il bilancio, ancora in aggiornamento, parla per ora sicuramente di una vittima, oltre ad alcuni altri feriti.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale ma dalle prime informazioni che arrivano si parla di un urto tra un mezzo pesante e un'automobile, la quale poi si sarebbe intraversata ribaltandosi più volte sbalzando gli occupanti fuori dal mezzo. Il traffico rimane ancora congestionato, con una sola corsia aperta al transito e lunghe code per curiosi nella vicina corsia dell'A14, sempre in direzione San Lazzaro.