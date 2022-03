Incidente in Tangenziale: schianto auto-moto, traffico bloccato

Tangenziale bloccata per un'ora in tarda mattinata, quando uno scooter e un'auto si sono scontrati lungo la carreggiata Sud, quindi in direzione San Lazzaro, tra l'uscita 10 e la 11.

La Polizia stradale di Bologna e il 118 si sono precipitati sul posto per prestare soccorso ai feriti. In condizioni di media gravità è stata portata una donna cinquantenne. Suo lo scooter in terra, dopo un impatto con un auto che procedeva nella stessa direzione.

Per tutta la durata di soccorsi si sono formate lunghe code in direzione San Lazzaro, fino al ritorno alla normalità dopo circa un'ora.