Incidente in tangenziale: scontro camion-auto, tratto chiuso

Un incidente avvenuto poco dopo le 19 di oggi ha mandato in tilt il traffico sulla tangenziale di Bologna. Dall'aeroporto, in direzione San Lazzaro, si sono formate lunghe code e il tratto tra lo Svincolo 7 Bologna Centro e Svincolo 7bis SS 64 Ferrara è stato chiuso fino alle ore 20:15 circa per permettere l'intervento dei soccorsi.

Poco prima delle ore 19:15 sulla Tangenziale di Bologna è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 7 "Bologna Centro" e 7Bis "SS64" in direzione della A14 a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 14,9. Nell'incidente, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e quattro autovetture, due persone sono rimaste ferite.



Sul luogo sono intervenuti I Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.



Alle 19.30 all'interno del tratto chiuso il traffico risultava bloccato e si registravano 4 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria in direzione dell'A14. Per gli utenti diretti verso la A14 il consiglio era di prendere l'uscita 7 "Bologna Centro", percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in tangenziale all'entrata 7bis "SS64".

