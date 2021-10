Incidente in via Emilia Ponente. Scontro con l'auto, taxi si ribalta: tre feriti

Incidente ieri notte in via Emilia Ponente, incrocio via Marzabotto. Per cause ancora da accertare, probabilmente per una mancata precedenza, un'auto - una Renault Clio grigia - si è scontrata con un taxi (seat bianca) e quest'ultimo si è completamente capovolto. I due conducenti e la passeggera sono stati trasportati al Maggiore con ferite lievi.

Sul posto ambulanza e polizia locale per i rilievi.