Tir si incastra sotto la pensilina di un distributore: intervengono i vigili del fuoco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un tir si è incastrato sotto la pensilina di un distributore di benzina, rompendone una parte significativa, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. È accaduto nella notte tre mercoledì e giovedì, attorno alle ore 2.00. Il distributore si trova in via via Stendhal, all’altezza dell’incrocio con via Corticella. Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri dalla centrale e un’auto gru per rimuovere il mezzo, oltre agli agenti di polizia. Fortunatamente non ci sono stati feriti.