Traffico, mezzo in avaria sulla A1: 16 km di coda tra Firenze e Bologna

Traffico in tilt sulla A1, con una coda di 16 km tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante.

Tra Firenze Impruneta e il bivio con la Variante di Valico verso Bologna ci sono 16 km di coda in aumento per un mezzo d'opera in avaria all'altezza del km 271+400. Come rende noto Societa Autostrade, il traffico defluisce sulla sola corsia di sorpasso.

In alternativa per i soli veicoli leggeri si consiglia di uscire a Calenzano, seguire la strada provinciale 8 "Militare Barberinese" e rientrare a Barberino. Per i mezzi pesanti e le lunghe percorrenze si consiglia di prendere la A11 in direzione Pisa, proseguire sulla A12 verso La Spezia, prendere la A15 in direzione Parma e rientrare in A1.

Sul luogo dell'evento presenti il Personale di Autostrada per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Foto archivio