Doppio incidente sulla A1: un morto, due feriti e traffico congestionato

Dure già le prime ore di questo giovedì 14 luglio per il traffico sulla A1 dove si sono registrati due gravi incidenti, uno dei quali mortale, portando ripercussioni sulla viabilità.

Incidente tra Fidenza e Fiorenzuola: 13 km di coda in direzione Bologna

Sull’autostrada A1 Milano - Napoli incidente al km 91, nel tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Bologna, che ha visto coinvolti un'auto ed un mezzo pesante, con due persone ferite.

Intorno alle 7:30- riferisce Autostrade- sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili, si registrano però ancora 13 km di coda in direzione Bologna.Agli utenti diretti a Bologna, si consiglia uscita a Fiorenzuola, percorrere la SS9 via Emilia e rientrare in Autostrada a Parma Ovest in A15.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Incidente mortale A1 Modena

Durante la notte appena trascorsa, poco prima dell'una, si è verificato l'ennesimo incidente mortale nel tratto modenese della A1. Per ragioni al vaglio della Polizia Stradale, una Fiat Punto condotta da un uomo di 50 anni ha tamponato un camion che la precedeva. Lo scontro non ha purtroppo lasciato scampo al 50enne, che è deceduto sul colpo all'interno dell'abitacolo dell'utilitaria. Illeso invece il camionista.