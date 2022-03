Incidente in A14, veicolo in fiamme: tratto autostrada chiuso al traffico | VIDEO

Incidente con ripercussioni al traffico sulla A14 Bologna Ancona nel primo pomeriggio di oggi 2 marzo.

Dalle prime informazioni un mezzo pesante che trasportava paglia, per cause ancora da stabilire, ha preso fuoco. Di conseguenza il tratto di autostrada tra l'Allacciamento A13 Bologna Padova e l'Allacciamento Ramo Casalecchio è stato temporaneamente chiuso al traffico intorno alle ore 14.30.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Sul luogo dell’incendio, avvenuto all’altezza del km 9, il traffico - alle ore 15 circa - risulta bloccato e si registrano 3 km di coda. Lo comunica autostrade per l'Italia. Per gli utenti diretti verso nord si consiglia di uscire ad Arcoveggio, prendere la Tangenziale di Bologna e rientrare a Casalecchio per chi è diretto sull’A1 verso Firenze; mentre chi è diretto a Milano può rientrare in A14 a Bologna B.go Panigale.

Altri due grossi incidenti in mattinata

Nella mattinata odierna altri due sinistri hanno gettato in difficoltà il traffico locale. In tarda mattinata tangenziale bloccata per un'ora a causa dell'impatto tra uno scooter e un'auto lungo la carreggiata Sud. Ferita in condizioni di media gravità una cinquantenne.

Poche ore prima in provincia, a Castel San Pietro, una vettura si è scontrata frontalmente con un autocarro. A seguito del violento scontro lungo la strada provinciale San Carlo, una 21enne è stata ricoverata all'ospedale Maggiore in codice 3, ovvero quello di massima gravità. Ferito anche l’autotrasportatore, in maniera meno grave.

(Video fiamme in A14 - credit Sara Bavieri)

(Foto sinistro sulla provinciale San Carlo)