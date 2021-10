Incidente in A14: scontro tra camion, traffico bloccato

Chilometri di coda in aumento in direzion di San Lazzaro. Soccorsi sul posto

In A14, tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la A13 verso Ancona, il tratto autostradale è chiuso, in seguito di un incidente avvenuto all'altezza del km 11, nel quale sono rimasti coinvolti tre camion.

Del pari è anche stata disposta la chiusura del raccordo di Casalecchio in direzione della A14. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Chi da Milano è diretto verso la A14, deve uscire a Bologna Borgo Panigale e dopo aver percorso la Tangenziale di Bologna può rientrare a Bologna Fiera.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso la A14, può uscire a Bologna Casalecchio percorrere la Tangenziale di Bologna ed uscire a Bologna Fiera. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

(FOTO DI REPERTORIO)