Secondo incidente sulla A14: scontro camion-auto, traffico in tilt

Dopo i disagi di questa mattina a causa del ribaltamento di un mezzo pesante e la perdita del carico sulla carreggiata, sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna San Lazzaro e Imola verso Ancona si registrano 7 km di coda, per traffico congestionato.

Alle ore 14:30 circa sull’autostrada A14 Bologna – Taranto nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola in direzione Ancona è stato risolto un incidente avvenuto in precedenza al km 39 che ha visto coinvolti un mezzo pesante e tre autovetture.



Attualmente sul luogo dell’evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in direzione Ancona.



In alternativa, agli utenti diretti verso Ancona, si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Imola.