Incendio A14, camion a fuoco: chiuso tratto di autostrada e tangenziale, traffico bloccato

Alta colonna di fumo visibile dalla tangenziale di Bologna a causa di un copioso incendio che ha interessato un camion. E' successo intorno alle ore 18 di oggi, 7 settembre 2020. A seguito del sinistro - ancora dopo oltre un'ora dall'evento - il traffico nella zona è congestionato ma fortunatamente non ci sarebbero state altre conseguenze.

Incendio A14 Bologna, traffico bloccato

Autostrade per l'italia traccia i contorni legati al sinisto: "Sulla A14 Bologna-Taranto tra il Raccordo di Casalecchio ed il Bivio con la A13 Bologna-Padova, in direzione di Ancona, il tratto è chiuso con traffico bloccato, in entrambe le direzioni, per un mezzo pesante che trasporta del legname all'altezza del km 11.

Sulla Tangenziale di Bologna è chiuso il tratto con circolazione bloccata anche tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 5 Quartiere Lame in direzione dalla A14 Bologna-Taranto.

Si è formata una coda di 6 km tra Borgo Panigale ed il Bivio con la A13; in direzione opposta coda per curiosi tra Bologna San Lazzaro ed il Bivio con il Raccordo di Casalecchio".

Sul posto sono presenti personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Incendio camion A 14 Bologna, autostrada e tangenziale chiuse: l'intervento dei vigili del fuoco

Sul luogo ancora al lavoro i vigili del fuoco che fanno sapere di essere intervenuti alle ore 18 in A14 al km11 direzione SUD per l'incendio di un mezzo pesante che trasportava legname vario (truciolato). Le fiamme hanno avvolto il camion. Tre squadre di caschi rossi con le autobotti in appoggio sono arrivate sul posto, hanno circoscritto il rogo e hanno spento l'incendio. Non si lamentano feriti, la circolazione è stata momentaneamente sospesa sull'autostrada. Le operazioni di soccorso stanno andando avanti, presenti oltre al 115 anche la polstrada e il personale tecnico dell'Aspi.

Incendio in A14 a Bologna, consigli per evitare il traffico

I consigli di Autostrade per i viaggiatori: agli Utenti provenienti dall’ A1, dopo l’uscita obbligatoria a Bologna Borgo Panigale, o a Casalecchio di Reno, si consiglia di percorrere la viabilità esterna sia verso Bologna San Lazzaro, dove rientrare in autostrada in direzione di Ancona, o verso Bologna Arcoveggio, dove è possibile rientrare in autostrada A13 in direzione di Padova.



Agli utenti provenienti da Ancona si consiglia di uscire a Bologna San Lazzaro e percorrere la viabilità esterna verso Bologna Borgo Panigale per rientrare in autostrada in direzione dell’allacciamento con l’A1, o verso Bologna Arcoveggio dove è possibile rientrare in autostrada A13 in direzione di Padova.



Agli utenti provenienti da Padova si consiglia di uscire a Bologna Arcoveggio e di percorrere la viabilità esterna verso Bologna San Lazzaro dove rientrare in autostrada A14 in direzione di Ancona, o verso Bologna Borgo Panigale, da dove è possibile rientrare in autostrada in direzione dell’allacciamento con l’A1.