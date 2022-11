Tangenziale, incidente tra 4 mezzi. Deviazioni al traffico

Traffico deviato sulla tangenziale per un incidente che nel pomeriggio ha coinvolto 4 automobili. Per cause ancora da accertare, alle 17:30 circa c'è stato un tamponamento all'altezza dell'Uscita Roveri, direzione San Lazzaro, dove al momento il traffico è bloccato tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi, vigili del fuoco e 118.

raffico Bloccato