Traffico bloccato e 6 chilometri di cosa sulla A14 a causa di un grave incidente avvenuto intorno alle 13:30 nel tratto tra Bologna San Lazzaro e il bivio A14/A13 Bologna Padova. Stando alle prime ricostruzioni l'incidente è avvenuto tra due mezzi pesanti che si sono tamponati mentre viaggiavano in direzione nord.

Gravi le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code che si sono formate a causa dello stop alla circolazione. Il traffico è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi e lo sgombero dei mezzi coinvolti. Per i viaggiatori che provengono da ancora si consiglia l'uscita a Bologna Arcoveggio e Castel San Pietro, Bologna Arcoveggio per chi transita verso l'autostrada Milano-Napoli.