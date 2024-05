Tragico incidente stradale, morto il militare Paolo Berbeglia: aveva 20 anni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ha perso la vita in un incidente stradale in provincia di Arezzo Paolo Berbeglia, ragazzo di 20 anni, militare dell’Esercito del Genio Ferrovieri di Bologna. Come scritto da ArezzoNotizie, è successo intorno all’una di notte lungo la provinciale 21, all’altezza del centro abitato del comune di Ruscello, dove la Volkswagen Polo con a bordo Berbeglia e altri tre ragazzi si è capottata finendo fuori strada.

Berbeglia aveva da qualche mese preso servizio nel reparto di stanza a Castelmaggiore: era originario di Arezzo e si era arruolato nell'Esercito Italiano come volontario a ferma prolungata (Vfp) con periodo di un anno. Sull'auto era insieme a tre amici di ritorno dalla città dove avevano trascorso la serata.

Nella carambola la vettura ha divelto il palo della luce e ed è precipitata vicino al fosso a lato della carreggiata. Il giovane militare si trovava sul sedile posteriore ed è morto sul colpo. Un 21enne e un 20enne sono stati trasportati in codice giallo al San Donato, un 20enne in codice rosso alle Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Monte San Savino, l'automedica di Arezzo e la Misericordia di San Giustino.