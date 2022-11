Incidente Trasversale di Pianura, due feriti. Polazzi (Lega): " il ‘Nodo di Funo’ non può più attendere"

Un incidente stradale sulla Trasversale di Pianura, avvenuto questa mattina, sul territorio di Castello d'Argile, ha provocato due feriti, fortunatamente non gravi, e disagi alla circolazione, come fa sapere sui social la polizia locale Reno-Galliera.

"Ennesimo incidente sulla Trasversale di Pianura, sempre all’altezza dello svincolo autostradale Bologna Interporto - osserva il consigliere capogruppo della Lega in Città metropolitana Mattia Polazzi - la riqualificazione di questo incrocio, in passato già teatro di incidenti mortali, e di tutto il ‘Nodo di Funo’ non può più attendere”.

“Queste opere sono già state approvate con l’ampliamento della terza corsia della A13 - sottolinea Polazzi - e dovrebbero avere la priorità sul futuro Passante di Bologna, perché garantirebbero l’incolumità degli utenti stradali. Sembrerebbe che Autostrade voglia realizzare prima il Passante e poi tutte le altre opere collaterali. A mio avviso, sarebbe più importante riqualificare prima tutte le arterie stradali adiacenti, che già oggi faticano a gestire l’elevato traffico presente e che domani dovranno sopportare ulteriore traffico di risulta dai lavori per il Passante”.

Sono stati diveri gli scontri, anche mortali, sulla strada provinciale che collega San Giovanni in Persiceto a Medicini: ad aprile, sul territorio di Sala Bolognese una persona aveva perso la vita, mentre a dicembre del 2021 una 26enne di San Pietro in Casale era deceduta in ospedale a causa delle ferite riportate in un incidente.