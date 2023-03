Ubriachi alla guida, nell'ultima settimana 3 incidenti a causa dell'alcol

La Compagnia Carabinieri di Imola in servizio di controllo stradale nell'ultima settimana, ha individuato diversi automobilisti con un tasso alcolico superiore al consentito. Per alcuni di loro, fa sapere l'Arma, il livello risultava talmente alto da fare scattare, oltre alla multa, il ritiro della patente, il sequestro del veicolo e anche la denuncia presso il tribunale di Bologna.

A Fontanelice un ragazzo italiano di 30 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale e da un successivo controllo è stato accertato anche in questo caso un livello molto alto di alcol.

A Mordano, nell'imolese, un automobilista di 60 anni, cittadino romeno. sono andati a sbattere contro un cartello stradale.

Stesso caso a Castel Guelfo, dove un italiano di 30 anni ha perso il controllo ed è andato a sbattere perchè era ubriaco.

I casi di guida in stato di ebrezza si sono registrati in tutto il territorio della compagnia, e in particolare a Medicina dove i militari della tenenza hanno controllato due persone alla guida, un 60enne e un 25enne, rispettivamente cittadini italiano e romeno, con un tasso alcolico al di sopra del consentito.

Agli inizi di marzo, la Polizia locale Reno Galliera aveva pubblicato un video che mostrava un automobilista, ubriaco, che era andato a sbattere ed era ripartito senza una gomma: "Solitamente siamo molto restii a pubblicare sulla nostra pagina Facebook le immagini riprese nella nostra attività di controllo del territorio. Questa volta però abbiamo deciso di derogare a questo principio. Riteniamo infatti che siano particolarmente educative" aveva detto il comandante.