Incidente, ubriaco esce di strada: ha anche i documenti falsi

E' finito fuoristrada con l’auto nella prima mattina di domenica scorsa, terminando la sua corsa nel fossato di via Bondanello, nelle campagne di Castel Maggiore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale: il conducente, uscito illeso dall'incidente, era evidentemente ubriaco, condizione poi confermata dall’etilometro, con una una concentrazione di alcol nel sangue quattro volte superiore a quella consentita (2,01 grammi per litro di sangue).

Si tratta di un 37enne, poi risultato di nazionalità moldava. Agli agenti ha esibito una carta di identità romena risultata falsa, per dimostrare di essere cittadino comunitario e quindi la sua regolarità sul territorio nazionale italiano.

Il successivo fotosegnalamento presso la Questura di Bologna ha invece rivelato la sua nazionalità moldava, irregolare sul territorio e con qualche precedente di polizia. A suo carico pendeva anche un decreto di espulsione dal territorio nazionale già esecutivo.

Il trentasettenne è stato così denunciato per falsità materiale, conseguente al fatto di avere esibito agli agenti una carta di identità falsa, e per guida in stato di ebbrezza alcolica. La carta di identità rumena falsa è stata sequestrata.

Il moldavo è stato poi affidato all’Ufficio Stranieri della Questura di Bologna che, in forza del decreto di espulsione esecutivo, ne ha disposto il rimpatrio nella giornata di lunedì.

Nel corso del fine settimana, pattuglie della Polizia stradale in controllo straordinario hanno denunciato quattro uomini e una donna per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, tra cui 2 uomini positivi al campione salivare per cocaina e gli altri 3 positivi al campione salivare per cannabis. Sei le patenti ritirate.