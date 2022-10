Uomo "senza nome" travolto e ucciso da un'auto: scoperta la sua identità

L'identità dell'uomo morto in un incidente stradale a Sesto Imolese lo scorso giovedì adesso è nota. L'uomo, investito da un'auto è un 40enne di origine tunisina, con residenza nella Capitale. Al momento dell’impatto era senza documenti e da quanto si apprende non avrebbe parenti in zona.

L’investimento si era verificato in via Ladello, dove un’auto condotta da un 50enne aveva travolto l’uomo che camminava lungo la strada. L’automobilista si era fermato e aveva chiamato i soccorsi, ma per il pedone non c’era stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e dovranno cercare di risalire all'identità della vittima che non aveva documenti o altri segni di riconoscimento. Dalle prime ricostruzioni si è saputo che l'uomo camminava a piedi lungo la strada e sarebbe stato investito. I soccorsi sono stati chiamati proprio dal conducente del mezzo. E così si allunga la serie di incidenti mortali sul nostro territorio.

