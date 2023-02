Val di Zena: si stacca masso e piomba sulla strada, ciclista ferito

Attimi di paura ieri mattina in Val di Zena, quando una comitiva di ciclisti ha interrotto la pedalata per un grave incidente, che fortunatamente -per questione di centimetri- non si è trasformato in tragedia. Infatti, un masso si è staccato dalla parete che costeggia la strada all'altezza del laghetto dei castori, per poi piombare sulla strada nei momenti in cui transitava un ragazzo in bicicletta.

Inevitabile l'impatto, anche se la grossa pietra ha urtato il mezzo in corrispondenza della ruota anteriore, scongiurando per un soffio un esito ben più grave. Il ciclista è stato sbalzato ed è volato in terra, davanti allo sguardo sgomenbto dei suoi compagni di pedalata.

Immediati i soccorsi degli amici, che hanno provveduto a chiamare i soccorsi e a fermare veicoli e colleghi che nei giorni festivi si avvicendano in uno dei più belli e affollati percorsi che i Colli offrono in tema di escursioni in bicicletta.

Tornando all'incidenta, sul posto sono arrivati il 118, che ha portato via il ciclista ferito, e la polizia municipale di Pianoro, per i rilievi. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto infine a mettere in sicurezza la strada, rimuovendo il grande masso.