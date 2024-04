Incidente sulla Nuova Bazzanese: strada chiusa e traffico deviato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYv

Chiusi gli svincoli di via Bargellina (in direzione Bologna) e via Lunga (in direzione Vignola) con traffico deviato su via Luna per un grave incidente sull'asse attrezzato - Nuova Bazzanese, nel territorio di Valsamoggia. Si consiglia l'uscita a Zola Predosa.

Da quanto si apprende si sarebbero scontrati due mezzi pesanti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del de traffico.

Il 5 marzo scorso, nella frazione di Castelletto di Serravalle, in Valsamoggia, due auto si sono scontrate facendo tre feriti, mentre a febbraio Raul Zanoni, 19enne, residente nel modenese, è deceduto dopo che la sua auto ha impattato un mezzo pesante.

Ieri, 4 aprile, a Imola una bimba di due anni, rimasta ferita in un incidente, è stata trasportata al Maggiore.

La Nuova Bazzanese, negli ultimi mesi, è stata teatro di diversi incidenti anche con feriti gravi e morti: gli stessi sindaci della zona si sono incontrati con Anas che gestisce il tratto che collega Casalecchio di Reno alla Pedemontana della Provincia di Modena proprio per mettere a punto misure di contenimento.