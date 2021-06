Incidente in A1: auto colpita da un oggetto sbanda, 10 chilometri di coda da Valsamoggia

Sembra che l’auto sia stata colpita da un oggetto perso da un mezzo pesante. Conducente in ospedale in codice 2. Tutti gli aggiornamenti

Alle ore 15.30 sulla A1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e Modena Nord in direzione di Milano 10 km di coda in aumento per lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del piano viabile all'altezza del km 162. Il traffico defluisce su due corsie..

Si consiglia di uscire a Valsamoggia e dopo aver percorso la viabilità ordinaria si può rientrare in autostrada a Modena nord. Per le lunghe percorrenze e per chi viaggia verso Milano, si consiglia di percorrere la A13 Bologna-Padova e la A4 Torino-Trieste.

Per chi proviene da Firenze ed e' diretto a Milano si consiglia di percorrere la A11 Firenze-Pisa nord successivamente la A12 Livorno-Genova e la A15 Parma la Spezia.



Alle 14.30, rende noto Autostrade, si registrano 10 chilometri di coda tra Valsamoggia e Modena nord per interventi urgenti di ripristino della pavimentazione a seguito di un incidente stradale che intorno alle 11 di oggi, 21 giugno, ha coinvolto un’autovettura all’altezza del km 158, nel tratto compreso tra Modena sud e Modena nord verso Milano.



La ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che l’auto sia stata colpita da un oggetto perso da un mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale in elisoccorso in codice di media gravità.