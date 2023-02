Incidente a Valsamoggia: un ferito grave, chiusa al traffico la via Emilia

Come rende noto Anas, la chiusura si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'elisoccorso all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento