Spaventoso incidente a Vergato: auto precipita nella scarpata, feriti marito e moglie

Un'auto è volata giù dalla scarpata e due anziani sono rimasti feriti. E' il bilancio di un brutto incidente avvenuto stamane a Vergato.

Da quanto si apprende alla guida del messo c'era un uomo di 85 anni, residente a Vergato, che di buon’ora, in compagnia della moglie di 75 anni, si stava dirigendo verso il paese. Giunto sulla via Castelnuovo, forse a causa della fitta nebbia, l'automobilista ha perso il controllo del mezzo precipitando nella scarpata sottostante, dopo ripetuti cappottamenti.

Sono circa le 7.30 quando il 118 invia sul posto l’ambulanza di Vergato, l’automedica di Marano, le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni Rocca di Badolo e Corno alle Scale e i Vigili del Fuoco.

Delicate le operazioni per estrarre i due anziani dalla vettura che era capovolta. Recuperati entrambi, sono stati affidati al personale dell’ambulanza che ha provveduto a trasferirli all’ospedale Maggiore di Bologna, dove sono stati accolti in codice di media gravità.

Solo ieri un altro brutto incidete è stato registrato sulle nostre strade: due camion si sono scontrati ed è divampato un incendio. L'A14, nel tratto bolognese, è stata pervasa da un'alta colonna di fumo, il traffico è andato in tilt e due persone sono rimaste ferite, frotunatamente non in maniera grave.

(Foto Saer - sul luogo del sinistro)