Incidente a Vergato: sbanda in auto e cade nel dirupo, morto a 95 anni

Un altro incidente mortale nel bolognese. Un uomo di 95 anni è stato recuperato senza vita dall'interno della sua auto, dopo che intorno alle 8 del mattino è precipitato dalla strada che costeggia la località Serrini, nel Comune di Vergato.

Sulla base dei primi rilievi dei carabinieri, intervenuti sul posto, sembra che non vi siano stati altri veicoli coinvolti al momento dello schianto. L'auto dell'anziano signore ha prima colpito un albero, per poi carambolare e finire fuori strada nel dirupo a fianco. Quando son arrivati i soccorritori per il 95enne non c’è stato nulla da fare. Il corpo è stato recuperato nella scarpata grazie all’intervento dei vigili del fuoco.