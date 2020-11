Ubriaco e contromano va a sbattere contro la volante e picchia i poliziotti: sfilza di denunce

Guida con patente sospesa, inottemperanza all'alt, circolazione contromano, incidente per guida in stato di ebbrezza e poi, denuncia per porto d'armi, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. E' la sfilza di reati e violazioni cui deve rispondere un 39enne della provincia di Bologna, fermato domenica 1° novembre, alle 17.

Quando gli agenti di una volante in transito in via Emilia Ponente ha notato un'auto svoltare in via Agucchi contromano, è scattato l'inseguimento con l'intimazione dell'alt sino a via Ponte Romano, una strada senza uscita, dove il conducente ha tentato di fare retromarcia andando a scontrarsi contro la volante.

La manovra lo ha quindi costretto a fermare la corsa, così il veicolo è stato perquisito: all'interno sono stati trovati tre bastoni e un coltello, poi sequestrati. L'uomo alla guida, ubriaco, si rifiutava anche di fornire le generalità per poi prendere a calci e spintoni i poliziotti. Da un controllo approfondito, si è appurato che al 39enne era stata ritirata la patente la notte precedente durante un altro controllo stradale.

Infine è stato denunciato per porto d armi o oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, oltre a numerose violazioni del codice della strada: guida con patente sospesa, inottemperanza all alt, circolazione contromano e per aver provocato incidente in stato di ebbrezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery