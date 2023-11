Incidente in via Agucchi, motociclista 21enne ferito gravemente

Un altro drammatico incidente si è verificato ieri, domenica 5 novembre, in via Agucchi. A versare in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, un motociclista 21enne.

Poco dopo le 13, in sella alla sua moto diretto verso da via Emilia Ponente, si è schiantato per motivi ancora da accertare, probabilmente ha perso il controllo della due ruote.

I sanitari del 118, accorsi sul posto con ambulanza e automedica, lo hanno trasportato al Pronto soccorso in codice 3, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre la Polizia locale ha effettuato i rilievi e dovrà accertare la dinamica.

Si tratta del terzo incidente in pochi giorni: giovedì pomeriggio a Imola un 18enne è stato investito da un'auto, anche per lui il ricovero al Maggiore nel reparto di rianimazione, in codice di massima gravità. Per il 50enne Gennaro Ursomanno invece, che con il suo scooter ha tamponato un'auto in via Togliatti, non c'è stato nulla da fare: è morto in ospedale la sera del 3 novembre, lasciando 4 figli.

Il 1° ottobre, nel padovano, sulla Strada Provinciale 47, a Campo San Martino aveva perso la vita Alessandro Ravani, 33enne di Calderara di Reno. In sesella llla alla sua moto Husquarna è andato a sbattere con un pullman turistico.