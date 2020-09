Via Matteotti, auto investe una bici e due pedoni: c'è anche una bimba

Brutto incidente alle 17 di oggi pomeriggio in via Matteotti, all'incrocio con via Albani, in Bolognina.

Dalle primissime informazioni, un'auto Corrente, con a bordo una donna, stava percorrendo via Matteotti in direzione periferia e all'incrocio ha travolto quattro persone: due pedoni e una bicicletta con a bordo una donna e una bimba.

In base a quanto si apprende, una donna di 78 anni è stata trasportata al Maggiore in gravi condizioni, codice di media gravità per la bimba e la donna a bordo della bicicletta. L'altro pedone, un uomo di circa 70 anni, è rimasto lievemente ferito.

Sul posto il 118 con ambulanze e automedica e la Polizia Locale per i rilievi.