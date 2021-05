Incidente in via Azzurra: bimba di 10 anni investita in bici, è grave

E' stata investita in via Azzurra mentre era in sella alla sua mountain bike. Una bambina di 10 anni è in gravi condizioni, dopo l'incidente, ieri intorno alle 19, in via Azzurra.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale rilevandoche la piccola sarebbe stata travolta sulle strisce pedonali ed è stata sbalzata.

Sul posto sono arrivati i sanitari e l'ambulanza è stata trasportata d’urgenza al Maggiore, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Oltre agli agenti della Polizia locale, sono intervenuti anche i Carabinieri.

