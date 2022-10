Incidente in via Azzurra: 13enne investito, è grave al Maggiore

Nel pomeriggio di oggi, 19 ottobre, un 13enne è stato investito in via Azzurra. Il ragazzo è stato travolto da un'auto mentre probabilmente stava attraversando sulle strisce pedonali. Di rilievo le ferite riportate, così è stato trasportato urgentemente all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3).

Sul posto per effettuare i rilievi e per gestire il traffico sono intervenute le pattuglie della polizia locale.

A maggio del 2021 una bimba di 10 anni era stata investita, sempre in via Azzurra, mentre era in sella alla sua mountain bike. Alcuni giorni dopo era stata organizzato da Salvaciclisti, Cinnica e dalla Consulta della bicicletta, un flashmob: "Chiediamo autovelox urbani, dossi e ogni espediente in grado di garantire il diritto alla vita agli utenti fragili. Vogliamo 0 morti sulle nostre strade, vogliamo una città dove i bambini e le bambine si possano muovere in sicurezza, dove le regole valgano per tutti, ma si cominci sempre dal rispetto e dalla cura per i più fragili".