Incidente all'incrocio di via Carracci: gravissimo motociclista 44enne

Brutto incidente nella serata di domenica 23 luglio. Poco prima delle 20.30, per motivi da accertare, un'auto e una moto si sono scontrate in via De' Carracci all'incrocio con via Zanardi.

Ad avere la peggio il motociclista, 44enne, che è stato sbalzato ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maggiore, in codice di massima gravità (3).

La moto, che percorreva via Zanardi in direzione periferia, si è scontrata con l'auto che transitando da via Zanardi verso il centro ha svoltato a sinistra su via Carracci.

Al Maggiore è stato trasportato anche la conducente dell'auto, una 50enne, ferita in modo lieve. Per permettere i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico. La viabilità è stata gestita dalla Polizia locale che ha effettuato anche i rilievi.

Nella notte tra sabato e domenica, in un latro grave sinistro ha perso la vita a Imola un motociclista di 26 anni, Francesco Passarello. Il ragazzo mentre era in sella alla sua Yamaha 600, ha perso il controllo ed è uscito di strada.