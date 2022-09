Incidente bus-pedone in centro: traffico in tilt sotto le torri | VIDEO

Forti disagi al traffico sotto le due otoori, dove nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente: un bus avrebbe urtato un pedone all'incrocio tra via Rizzoli e via Castiglione.

Da quanto riferiscono alcuni testimoni, il mezzo Tper della linea 11 stava curvando per imboccare via Castiglione e a quel punto ha urtato un ragazzo, in prossimità delle strisce pedonali. Il pedone si sarebbe ferito ad una mano, lasciando qualche traccia di sangue sull'asfalto.



Dopo l'incidente il bus è rimasto fermo in mezzo all'incrocio, circondato da nastro bianco e rosso, per consentire agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilievi. Il primo tratto di via Castiglione è quindi stato temporaneamente chiuso al transito dei veicoli, con i vigili impegnati a dirigere manualmente il traffico nel resto dell'incrocio. (dire)