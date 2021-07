Incidente sui Colli: scontro bici-auto, 21enne trasportato d'urgenza al Maggiore

Un ragazzo di 21 anni è stato trasportato all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3) e sottoposto a intervento chirurgico, dopo un incidente avvenuto poco prima delle 8 di oggi, 2 luglio, in via dei Colli. Dalle prime informazioni, era in sella alla bici e, dopo lo scontro con un'auto, sarebbe stato sbalzato, riportando diverse ferite.

Sul posto, oltre ad ambulanza del 118 e automedica, è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi e gestire la circolazione. La strada infatti è rimasta chiusa al traffico per circa tre ore; la circolazione è stata ripristinata alle 11.15 circa.

Sempre sui Colli, a fine marzo, si era verificato un altro incidente in bici, ma la vittima, uno studente 22enne, dopo alcuni giorni di coma, era deceduto.