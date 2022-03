Incidente in via Don Minzoni: ferito 21enne in moto

Un giovane di 21 anni è stato ricoverato in condizioni di media gravità al Maggiore di Bologna dopo un incidente stradale. E' successo in via Don Minzoni, quartiere Porto, nel primo pomeriggio. Sul posto sono arrivati ambulanza e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione la moto del 21enne avrebbe urtato un'auto in procinto di svoltare all'altezza dell'edificio del Mambo. I due veicoli viaggiavano nella stessa direzione, e dopo l'urto con il mezzo a quattro ruote, la moto ha sbandato per poi finire a terra. Illesa la donna di 54 anni che guidava l'automobile. Qualche disagio al traffico in direzione centro, durante i rilievi stradali.