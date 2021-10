FOTONOTIZIA | Incidente in via Don Sturzo: carambola tra auto

Incidente questa notte alle porte di Bologna. Una berlina e un'utilitaria sono carambolate lungo via Don Sturzo, a una manciata di metri dal confine tra Casalecchio e Bologna, in zona Croce. Due le persone coinvolte, entrambe ferite ma -a quanto risulta- in modo non grave. Coinvolto e danneggiato nello scontro anche lo spartitraffico centrale. La polizia locale si è occupata dei rilievi del caso, compreso il test alcolemico per i conducenti.