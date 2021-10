Incidente in via Don Sturzo: urta spartitraffico e vola sull'asfalto, 43enne in Rianimazione

E' in Rianimazione con prognosi riservata ma non in pericolo di vita il 42enne che questa notte è rimasto vittima di un incidente stradale lungo via Don Sturzo, al confine tra Bologna e Casalecchio, intorno all'una e trenta della notte tra domenica e lunedì.

In base alla ricostruzione fornita dalla polizia locale di Bologna, sembra che il 42enne -residente a Casalecchio e che procedeva in quella direzione- al momento del sinistro fosse solo in strada. In prossimità del cordolo spartitraffico che delimitano le corsie in prossimità di un passaggio pedonale, l'uomo è andato a impattare prima sul rialzo e poi a terra. Intervenuto il 118, il 43enne è stato prima stabilizzato sul posto e poi portato al Maggiore. Nello stesso punto poche settimane prima, un altro incidente ha visto coinvolte due auto.