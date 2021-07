Incidente in via Donato Creti: ferita grave una donna

E' ferita e versa in gravi condizioni la donna di 41 anni che ieri sera, intorno alle 19, è rimasta vittima di un incidente stradale, lungo via Donato Creti a Bologna. Sul posto si sono recati il 118 e la Polizia locale per i rilievi. In base a quanto ricostruito sembra che il ciclomotore sul quale viaggiava la 41enne, bolognese, stesse procedendo nella stessa direzione di un'altra auto condotta da una donna, originaria di Calderara. All'altezza dell'incrocio con via Franceschini, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l'impatto nel quale la 41enne è finita sbalzata, rovinando poi a terra.