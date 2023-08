Tragica domenica sulla via Emilia: 37enne muore in un incidente

Tragedia sulla via Emilia questa mattina. A perdere la vita un 37enne imolese. L'incidente è avvenuto lungo la statale 9, alle porte di Faenza (RA) all’altezza del km 59.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate e una persona è deceduta. Come riferisce Ravenna Today, sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, le squadre Anas, i sanitari del 118 e la Polizia locale per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Alle ore 15 il traffico è tornato regolare. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata dal 37enne avrebbe violentemente tamponato la macchina che lo precedeva. Lo schianto non gli ha lasciato scampo e l'uomo è morto sul colpo.

Notizia in aggiornamento