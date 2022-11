Incidente ad Anzola: scontro auto-camion, c'è un morto, via Emilia chiusa al traffico

A causa di un incidente tra una automobile ed un mezzo pesante è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 9 “via Emilia” al km 124,350 ad Anzola dell’Emilia, in provincia di Bologna.

La chiusura -comunica Anas- si è resa necessaria per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Il traffico viene deviato sulla viabilità secondaria mediante l’uscita obbligatoria al km 123,900 per chi viaggia in direzione Modena e al km 126,200 per chi viaggia in direzione Bologna.

Solo ieri un altro morto sulle strade

Non si ferma la scia di sangue sulle strade bolognesi. Solo ieri la notizia della morte sul colpo dopo un incidente di una 21enne, dopo lo scontro tra auto e camion a Baricella.