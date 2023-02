Incidente su via Ferrarese, muore automobilista di Malalbergo

Altra tragedia sull'asfalto. L'ennesimo incidente mortale si è registrato ieri sera - intorno alle ore 22 - su via Ferrarese. La vittima è M.G.L., italiano residente a Malalbergo.

Dalle prime ricostruzioni risulta che il sinistro abbia coinvolto due automobili, una della quali presumibilmente procedeva in direzione periferia, mentre l'altra in direzione centro. Lungo via Ferrarese il violento impatto tra i due veicoli, avvenuto frontalmente. Le ferite riportate nello scontro non hanno lasciato scampo alla vittima. Inutile per lui la corsa verso l'ospedale.

Soccorso dai sanitari del 118 anche l'altro automobilista coinvolto nello schianto, che è stato trasportato in codice due -ovvero quello di media gravità - all' Ospedale Maggiore di Bologna. Sul luogo è intervenuta anche la polizia locale.

Strade di sangue

In meno di un mese è già il quinto incidente mortale che si registra sulle nostre strade. L'ultimo in ordine di tempo appena quattro giorni fa registrato a San Giovanni in Persiceto, dove ha perso la vita un 49enne . Qualche giorno prima in un terribile schianto in moto su via Tuscolano aveva perso la vita il giovane Andrea Torcaso.

Lo scorso 16 gennaio un incidente all'alba aveva spezzato la vita di Giuseppe, 39 anni, fatale l'impatto contro un mezzo pesante. Infine il 9 gennaio scorso, Filippo, che stava per diventare papà, era stato travolto e ucciso sulle strisce pedonali.