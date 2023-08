Scontro tra 5 auto, 86 muore nel maxi tamponamento

Si chiamava Vittorio Emanuele Vecchi e aveva 86 anni la vittima di un maxi tamponamento in zona Certosa. Quattro auto ferme ferme in viale Gandhi, all'incrocio con via Marzabotto, in direzione centro, sono stati tamponati da un quinto veicolo, intorno alle 12.30 di ieri, domenica 7 agosto.

Uno scontro violento, che ha praticamente distrutto tutte le auto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area che hanno estratto l'86enne dalle lamiere. Le sue condizioni sono subito apparse disperati e i sanitari del 118 lo hanno trasportato al Pronto Soccorso in condizioni di massima gravità. E' deceduto in ospedale in serata. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, i rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.

Sabato 5 agosto sulla A1 è morto Antonio De Stefano, 53 anni, in un incidente tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna.