Incidente al Savena, scontro tra auto: automobilisti incastrati

Due interventi dei Vigili del fuoco in meno di mezz'ora sulle strade del bolognese. Alle 18 circa le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute in Via Pietro Gubellini, all'incrocio con via Benedetto Marcello, per un incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Da quanto si apprende, si è reso necessario l'intervento dei pompieri poichè le portiere sarebbero rimaste bloccate. Le cause del sinistro sono ancora da accertare. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi e i sanitari del 118 che hanno soccorso il feriti. Altre squadre dei Vigili del fuoco sono arrivate poco più tardi in via Gubellini dal distaccamento San Lazzaro.

Ieri sera, una ragazza di 16 anni è stata ricoverata, in condizioni molto gravi, dopo essere rimasta vittima assieme ad altri di uno scontro frontale tra un'auto e un furgone.

Sempre nella giornata di ieri, in un altro scontro a Zola Predosa sono rimaste coinvolte 6 persone.