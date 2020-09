Incidente in via Innocenzo da Imola: morto un uomo

La Polizia Locale ha proceduto con i rilievi in via Innocenzo da Imola, zona Battindarno, dove -per cause ancora in corsi di accertamento- un uomo di circa 60 anni è morto, dopo un incidente stradale.

Secondo un primo riscontro, ancora al vaglio dei fischietti, il soggetto, cittadino italiano residente a Bologna, avrebbe perso il controllo del suo ciclomotore, andando poi a sbattere contro un palo della luce. Sbalzato e rovinato a terra, per il 60enne non c'è stato nulla da fare, e i sanitari del 118, giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La viabilità della strada è stata rallentata per qualche tempo.