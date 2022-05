Incidente in via Laura Bassi: scontro auto-scooter, ferito grave un giovane

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Bologna dove un giovane di 23 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto lungo via Laura Bassi, nella parte che porta verso via Murri.

Il 23enne era a bordo di uno scooterone insieme a un altro ragazzo di 21. Per ragioni ancora da chiarire da parte della polizia locale, il ciclomotore è andato a impatto con un'auto che sopraggiungeva da direzione opposta. Lo schianto, molto violento, ha proiettato i due ragazzi oltre l'automobile, facendoli cadere vicino ad altri mezzi in sosta.

Due le ambulanze arrivate sul posto, con entrambi i giovani trasportati al Maggiore, il più grande dei due con la massima urgenza. Disagi alla circolazione per il tempo necessario ai rilievi da parte della polizia locale. Solo ieri un altro incidente lungo i viali aveva provocato ben sette feriti: coinvolta anche una volante della polizia.