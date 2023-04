Incidente in via Marco Polo, auto finisce fuori strada: conducente incastrato

Traffico completamente bloccato al quartiere Navile, in via Marco Polo, in direzione periferia, nei pressi dell'ingresso 5 della tangenziale, a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto, Fiat Punto, finita fuori strada, nel campo adiacente. Si sta cercando di estrarre il conducente.

Al momento non si è appreso se si sia scontrata con un altro mezzo o se si tratta di incidente autonomo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari el 118 e le forze dell'ordine.

Notizia in aggiornamento