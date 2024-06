Incidente con la Mobike: un motociclista si presenta dai vigili

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è presentato alla Polizia locale per chiarire le dinamiche dell'incidente. Si tratta di un motociclista che avrebbe provocato la caduta dalla Mobike a Bologna di una 23enne, che ha riportato ferite gravi ed è stata trasportata d'urgenza al Maggiore, la sera di mercoledì 5 giugno.

Ieri pomeriggio, come riferisce Il Resto del Carlino, il centauro si è presentato negli uffici della Polizia locale raccontando l'accaduto, ovvero di aver urtato in via Marconi la Mobike con il sella la ragazza.

Perché il motociclista non si è fermato per prestare soccorso? A questa domanda dovranno rispondere gli agenti della locale, una volta accertata la veridicità delle sue dichiarazioni e la dinamica del sinistro.